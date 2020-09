Conte | “Il sovranismo in salsa nostrana ha ricevuto un duro colpo”

Leggi su dire

(Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA – “Le motivazioni che portano un elettore a votare per il governo regionale sono spesso legate alla dimensione squisitamente territoriale, né possiamo ritenere che tutte le amministrazioni guidate dal centrodestra esprimano un univoco indirizzo sovranista. Ma è certo che il sovranismo in salsa nostrana ha ricevuto un duro colpo con la forte reazione europea, che ha portato all’adozione di un programma di finanziamento che vede l’Italia beneficiaria di risorse pari a 209 miliardi di euro. La pandemia ha infine dimostrato che le chiusure nazionaliste sono velleitarie perché il virus stesso non conosce confini, i sistemi economici sono completamente integrati, e le soluzioni ai problemi possono essere individuate solo in una prospettiva solidale”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un’intervista alla Stampa.LEGGE ELETTORALE, ORA ACCELERARE ITER GIÀ AVVIATO IN PARLAMENTO