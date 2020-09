Commissione Hamilton per la parità nel motorsport: c'è il suo ex boss Whitmarsh (Di giovedì 24 settembre 2020) Fa un passo avanti la Commissione Hamilton come è stato chiamato l'organo che deve rendere più accessibile lo sport automobilistico dei ragazzi di colore: è di oggi la nomina dei suoi 14 membri tra i ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 24 settembre 2020) Fa un passo avanti lacome; stato chiamato l'organo che deve rendere più accessibile lo sport automobilistico dei ragazzi di colore:; di oggi la nomina dei suoi 14 membri tra i ...

L'ex team principal della McLaren, Martin Whitmarsh, è stato nominato membro della Commissario che Lewis Hamilton ha istituito per aumentare il coinvolgimento delle minoranze nel motorsport. La Commis ...

Nominato tra le 100 persone più influenti al mondo, nello speciale elenco stilato dal Time, Lewis Hamilton nel 2020 come mai prima si è esposto e impegnato socialmente. Non solo opportunità per i pilo ...

