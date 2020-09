(Di giovedì 24 settembre 2020)a metà seconda stagione, torna un altro appuntamento. Questa sera, giovedì 24, a partire dalle 21:25 andranno in onda altri duedella seconda stagione della fiction Rai con Claudio Amendola. Nel cast anche Miguel Gobbo Diaz, Fortunato Cerlino, Rosa Diletta Rossi, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario, Eugenio Franceschini, Alessia Barela, Antonia Liskova, Claudia Vismara e con la partecipazione di Angela Finocchiaro e Nicole Grimaudo.a metà 24Nell’o “Quello che resta” vengono ritrovati dei vestiti nel cortile di una scuola, accompagnati da una scritta che non prelude nulla di buono. Gli abiti appartengono ad un ragazzo scomparso e ascoltando i suoi amici di ...

CorriereCitta : Anticipazioni Nero a Metà 2, stasera in tv: orario, canale, gli episodi di giovedì 24 settembre 2020 #neroametà - zazoomblog : Nero a metà 2 anticipazioni terza puntata - #anticipazioni #terza #puntata - SMSNEWSOFFICIAL : Giovedì 24 settembre su Rai 1 terzo appuntamento con “Nero a metà – seconda stagione”. Le anticipazioni - zazoomblog : Nero A Metà 2 su Rai 1 due nuove puntate giovedì 24 settembre le anticipazioni - #nuove #puntate #giovedì… - infoitcultura : Nero a metà 2, seconda puntata con Claudio Amendola: anticipazioni trama -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Nero

Stasera in tv di oggi giovedì 24 settembre 2020: su Rai1 va in onda una nuova puntata di “Nero a metà”, fortunata fiction con Claudio Amendola, con due episodi collegati fra di loro. Malik approfondis ...Nero a Metà 2 terza puntata episodio 6 Qualcosa di troppo. Un accumulatore seriale viene ucciso nel suo appartamento. Per risolvere il caso risulta fondamentale il contributo della psicologa che segui ...