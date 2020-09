Alessia Marcuzzi a Temptation Island | quanto costa il look della seconda puntata

(Di giovedì 24 settembre 2020) La nuova edizione diè cominciata con un colpo di scena: l’abbandono di una coppia, quella formata da Amedeo e Sofia che sono usciti sorprendentemente insieme dall’Is Morus Relais. Ma anche lanon è stata da meno ina sorprese. Parecchie le coppie entrate in crisi a pochissimo dall’inizio del reality. Come Anna e Gennaro: al falò anticipato hano iniziato ad accusarsi a vicenda e dopo lunghe recriminazioni e un confronto davvero di fuoco, entrambi hanno deciso di uscire da soli. Ma poi lui ci ha ripensato e mercoledì prossimo scopriremo la decisionesua fidanzata. Scintille anche tra Speranza e Alberto, che si è avvicinato molto alla single Nunzia tanto da far sospettare a lei e alla e ...

Corriere : «Ulisse» di Alberto Angela batte con 3,1 milioni di spettatori «Temptation Island» di Marcuzzi - Corriere : «Ulisse» di Alberto Angela batte con 3,1 milioni di spettatori «Temptation Island» di M... - trash_italiano : Alessia Marcuzzi la vedo troppo bene a #TemptationIsland. - notjesus33 : Alessia marcuzzi tra un villeggio e l’altro tutta la notte Road to tokio2021 - xlikeaseagull : RT @giovanni2199: Vorrei avere la stessa calma di Alessia Marcuzzi (@lapinella) nell'affrontare la mia vita #TempationIsland -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi è tornata in onda con la nuova edizione di Temptation Island. Tra le coppie protagoniste del programma quella formata da Anna e Gennaro, con quest’ultimo che si è particolarmente avvi ...Al reality non è il solo a far discutere: Davide accusato di maschilismo con Serena Il napoletano non si nasconde: 'Le donne devono fare tutto'. E monta il caso Temptation Island crea polemica. Anna e ...