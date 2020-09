Voce del verbo “asolare” | tra vigneti e storia

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Di Asolo, in provincia di Treviso in Veneto, si parla come di un centro storico italiano senza tempo. È definito persino da Giosuè Carducci come «la città dei mille orizzonti», proprio perché dalla Rocca o dai colli asolani si può ammirare la natura da illimitate angolazione. Residenza di poeti, come gli inglesi Freya Stark e Robert Browning, e dell’attrice teatrale Eleonora Duse, Asolo è il perfetto borgo da scoprire – o per meglio dire, da «asolare» – perdendosi tra le stradine arroccate e le storie dei personaggi che ci hanno vissuto. Ma è anche località perfetta dove cedere a un frizzante bicchiere di prosecco. Sì perché proprio sui colli asolani il vino viene fatto, e bene. «Senso di appartenenza al territorio e rispetto dell’equilibrio della terra» è il knowhow dietro a Montelvini, una delle realtà vitivinicole più dinamiche nel panorama italiano, di proprietà della famiglia Serena che da oltre 138 anni si impegna nella produzione dell’Asolo Prosecco mantenendo la tradizione con quel twist contemporaneo che ci vuole per entrare nel futuro. Innovare costantemente, vendemmia dopo vendemmia, ha così portato, nel 2017, ad applicare un processo di spumantizzazione per valorizzare e preservare le caratteristiche della tipicità dell’Asolo Prosecco Superiore. Un protocollo che controlla e riduce al massimo i passaggi della vinificazione, proprio per esaltare maggiormente la longevità, la sapidità e l’eleganza olfattiva del vino. Nell’estate 2019 Montelvini ha deciso di sostenere il FAI, diventando Corporate Golden Donor, ovvero sposando concretamente il concetto di tutela e promozione del patrimonio paesaggistico e culturale ridando vita a una vigna storica al centro del borgo di Asolo, un «vigneto ritrovato», impiantato nel 1960, a pochi passi dalla casa di Eleonora Duse e di fronte a villa Contarini degli Armeni e al giardino all’italiana di Villa De Mattia.