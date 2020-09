Troppi tatuaggi, non può fare il maestro d’asilo: “Spaventa i bambini” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Si chiama Sylvain, ha 35 anni e vanta il record di essere l’uomo più tatuato di Francia, un primato che gli sta causando però non pochi problemi sul lavoro. Come riferisce il quotidiano francese Le Parisien, l’uomo non potrà più insegnare all’asilo perché i genitori dei bambini della classe che gli era stata assegnata hanno presentato un esposto al Provveditorato del dipartimento dell’Essonne, in Francia, chiedendo che fosse sospeso dall’incarico perché “il suo aspetto spaventa i bambini”. Per placare le proteste delle famiglie ma, al contempo, non discriminare Sylvain, il Provveditorato ha deciso che potrà continuare ad insegnare ma che gli saranno assegnate solo le classi elementari e medie. ”Se hanno qualche curiosità da domandarmi – ha spiegato l’insegnante al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Si chiama Sylvain, ha 35 anni e vanta il record di essere l’uomo più tatuato di Francia, un primato che gli sta causando però non pochi problemi sul lavoro. Come riferisce il quotidiano francese Le Parisien, l’uomo non potrà più insegnare all’asilo perché i genitori dei bambini della classe che gli era stata assegnata hanno presentato un esposto al Provveditorato del dipartimento dell’Essonne, in Francia, chiedendo che fosse sospeso dall’incarico perché “il suo aspetto spaventa i bambini”. Per placare le proteste delle famiglie ma, al contempo, non discriminare Sylvain, il Provveditorato ha deciso che potrà continuare ad insegnare ma che gli saranno assegnate solo le classi elementari e medie. ”Se hanno qualche curiosità da domandarmi – ha spiegato l’insegnante al ...

Questi sono solo alcuni dei tatuaggi che ricoprono gran parte del corpo di Sylvain, 35enne maestro d'asilo francese, noto nel mondo degli art performer come Freak Hoody. A causa del suo aspetto,

Troppi tatuaggi: non può fare il maestro d'asilo

Lui si chiama Sylvain, ha 35 anni e, racconta Le Parisien, è considerato l'uomo più tatuato della Francia ma non potrà più insegnare all'asilo perché secondo i genitori la sua figura spaventa i loro f

Questi sono solo alcuni dei tatuaggi che ricoprono gran parte del corpo di Sylvain, 35enne maestro d'asilo francese, noto nel mondo degli art performer come Freak Hoody. A causa del suo aspetto, ...Lui si chiama Sylvain, ha 35 anni e, racconta Le Parisien, è considerato l'uomo più tatuato della Francia ma non potrà più insegnare all'asilo perché secondo i genitori la sua figura spaventa i loro f ...