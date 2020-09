Supercoppa Europea | l’albo d’oro completo

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Tutto pronto o quasi per Bayern Monaco-Siviglia,2020. La sfida avrà inizio alle ore 21 di giovedì 24 settembre alla Puskas Arena di Budapest, ma è bene ricordare quali siano le squadre che in passato hanno alzato il trofeo che mette di fronte la vincitrice della Champions League e chi trionfa in Europa League. Ecco dunque di seguito l’albo d’orodella manifestazione Uefa. 1973 Ajax (NED) (1) 1974 non disputata 1975 Dynamo Kyiv (URS) (1) 1976 Anderlecht (BEL) (1) 1977 Liverpool (ENG) (1) 1978 Anderlecht (BEL) (2) 1979 Nottingham Forest (ENG) (1) 1980 Valencia (ESP) (1) 1981 non disputata 1982 Aston Villa (ENG) (1) 1983 Aberdeen (SCO) (1) 1984 Juventus (ITA) (1) 1985 non disputata 1986 Steaua București (ROM) (1) 1987 Porto (POR) (1) 1988 Malines (BEL) (1) 1989 Milan (ITA) ...