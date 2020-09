Spelunky 2 - recensione

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Circola ormai da tempo la leggenda secondo la quale2 sarebbe così vasto e così profondo che neanche Derek Yu e il suo team hanno idea della vera estensione complessiva delle sue mappe casuali. Dopo aver giocato l'ultima fatica di Mossmouth per una settimana abbondante possiamo affermare senza timore di sbagliare che questa leggenda potrebbe avere un fondo di verità.Se avete giocato il precedente capitolo, erede spirituale di quello Spelunker uscito addirittura nel 1983 su Atari 8-bit, potete avere una minima idea di cosa vi aspetti ma sarete ancora lontani dal percepire l'incredibile profondità e rigiocabilità di questo sequel. A differenza di buona parte dei giochi, che hanno un inizio e una conclusione,2 è più vicino a un titolo "sperimentale" nel quale potrete divertirvi a trovare ...

Brutale, spietato e appagante. Tre parole che fotografano alla perfezione Spelunky 2 esattamente come il suo celebre predecessore. E in fondo se ci pensiamo è proprio questo ciò che rende i roguelike ...