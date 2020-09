Roma. Dalla festa di compleanno alla rissa tra giovani: è caccia agli autori (Di mercoledì 23 settembre 2020) Doveva essere una festa spensierata tra amici quella organizzata nel parco della Torresina nella notte tra il 21 e il 22 settembre. Peccato però, che si sia ben presto trasformata prima in un semplice diverbio, poi in una violenta rissa. A quanto si apprende, un gruppo di altri ragazzi avrebbe voluto partecipare alla festa. Ma è a questo punto che sono partiti gli insulti e poi, calci e pugni. Ad avere la peggio un giovane che ha riportato la frattura del setto nasale e che ha riferito ai Carabinieri quanto accaduto. Leggi anche: Calci, pugni e schiaffi ‘educativi’: baby gang ancora in azione a Fiumicino, picchiati un ragazzo e una ragazza di 17 anni Le indagini dei Carabinieri della Compagnia Trionfale e della stazione di Ottavia sono in corso per risalire agli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 settembre 2020) Doveva essere unaspensierata tra amici quella organizzata nel parco della Torresina nella notte tra il 21 e il 22 settembre. Peccato però, che si sia ben presto trasformata prima in un semplice diverbio, poi in una violenta. A quanto si apprende, un gruppo di altri ragazzi avrebbe voluto partecipare. Ma è a questo punto che sono partiti gli insulti e poi, calci e pugni. Ad avere la peggio un giovane che ha riportato la frattura del setto nasale e che ha riferito ai Carabinieri quanto accaduto. Leggi anche: Calci, pugni e schiaffi ‘educativi’: baby gang ancora in azione a Fiumicino, picchiati un ragazzo e una ragazza di 17 anni Le indagini dei Carabinieri della Compagnia Trionfale e della stazione di Ottavia sono in corso per risalire...

E' in tournée con lo spettacolo “Le regole per vivere” prodotto dal Teatro Ambra Jovinelli di Roma e "Miss Marple, giochi di prestigio" con Maria Amelia Monti. Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre ...

Dal 17 settembre al 17 novembre, circa 3.000 ristoranti partner in Italia offriranno sconti del 50% alla cassa, tra questi una speciale selezione per chi vuole provare l’iniziativa a Roma. "Ritorno al ...

