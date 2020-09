Roma. Alberto Sordi 1920-2020: mostra-evento per il centenario dell’artista (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sarà visitabile sino al 31 gennaio 2021 la mostra Il centenario – Alberto Sordi 1910-2020, originariamente prevista dal 7 marzo al 29 giugno e poi riprogrammata causa lockdown. Per l’occasione la villa Romana dell’attore in piazzale Numa Pompilio, nascosta nel verde di Caracalla, apre al pubblico per la prima volta. La villa, progettata negli Anni Trenta dall’architetto Clemente Busiri Vici è lo scenario eccezionale che permetterà ai visitatori di immergersi nella vita quotidiana di un artista che ha saputo rappresentare desideri, speranze e amarezze dell’Italia del Novecento. Grazie all’impegno e alla volontà di Aurelia Sordi, sorella di ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sarà visitabile sino al 31 gennaio 2021 laIl1910-, originariamente prevista dal 7 marzo al 29 giugno e poi riprogrammata causa lockdown. Per l’occasione la villana dell’attore in piazzale Numa Pompilio, nascosta nel verde di Caracalla, apre al pubblico per la prima volta. La villa, progettata negli Anni Trenta dall’architetto Clemente Busiri Vici è lo scenario eccezionale che permetterà ai visitatori di immergersi nella vita quotidiana di un artista che ha saputo rappresentare desideri, speranze e amarezze dell’Italia del Novecento. Grazie all’impegno e alla volontà di Aurelia, sorella di ...

webnauta5_9 : RT @reportdifesa: Carabinieri: lunedì prossimo sarà celebrato il centenario della nascita del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa: Roma. Lu… - alberto_botto : Che classe ragazzi. Ti candidi a governatore della regione, perdi e allora che fai? Primo caso: Torni a Roma Second… - OpenAccessGov : Alberto Mantovani from Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italy, looks at an aspect of #foodsafety that concerns a… - Steph_OAG : Alberto Mantovani from Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italy, looks at an aspect of #foodsafety that concerns a… - elsorvegliant : @il_Malpensante Alberto, ho appena dato del cretino vero ad uno di quelli, che ha tirato fuori la solita storia dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Alberto Roma, Palazzo Colonna: una delle meraviglie mostrate in tv da Alberto Angela Fanpage.it Roma. Alberto Sordi 1920-2020: mostra-evento per il centenario dell’artista

La mostra, promossa da Fondazione Museo Alberto Sordi con Roma Capitale e con Regione Lazio, con il riconoscimento del MIBACT Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Soprintendenza Speciale di Roma ...

Roma: con 'Spam-Needs 2020', architettura torna regina nella Capitale

Roma, 22 set. (Labitalia) - Dopo il successo della prima edizione del 2019 che ha ospitato 120 lecture, più di 4.500 partecipanti e oltre i 100mila follower su social, torna alla Casa dell'Architettur ...

La mostra, promossa da Fondazione Museo Alberto Sordi con Roma Capitale e con Regione Lazio, con il riconoscimento del MIBACT Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Soprintendenza Speciale di Roma ...Roma, 22 set. (Labitalia) - Dopo il successo della prima edizione del 2019 che ha ospitato 120 lecture, più di 4.500 partecipanti e oltre i 100mila follower su social, torna alla Casa dell'Architettur ...