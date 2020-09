Rho | delitto Migliorati | ergastolo confermato per Modugno

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Rho, Milano,, 23 settembre 2020 -in appello per Renato, 54 anni, accusato dell'omicidio di Antonietta, pensionata di 73 anni uccisa nel suo appartamento di ...

Ultime Notizie dalla rete : Rho delitto

IL GIORNO

Rho (Milano), 23 settembre 2020 - Ergastolo confermato in appello ... che si sono costituiti parte civile nel processo. Il movente del delitto sarebbe legato alla necessità di denaro, secondo l’accusa ...Lo spettacolo, scritto da Alessandra Arcari e Chiara Bertazzoni, è in programma venerdì 25 settembre a Villa Scheibler di Castellazzo di Rho Youmani Onlus, in collaborazione con il Comune di Rho (MI), ...