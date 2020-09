Plusvalenze Chievo-Cesena, interdittiva per Campedelli (Di mercoledì 23 settembre 2020) Una misura cautelare interdittiva è stata emessa a carico del presidente del Chievo Luca Campedelli. Si tratta del divieto temporaneo di esercitare imprese e assumere cariche direttive in persone giuridiche e in imprese per otto mesi. Campedelli è coinvolto in un’inchiesta della Procura di Forlì sulle Plusvalenze fittizie realizzate con la compravendita di calciatori fra … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 23 settembre 2020) Una misura cautelareè stata emessa a carico del presidente delLuca. Si tratta del divieto temporaneo di esercitare imprese e assumere cariche direttive in persone giuridiche e in imprese per otto mesi.è coinvolto in un’inchiesta della Procura di Forlì sullefittizie realizzate con la compravendita di calciatori fra … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Una misura cautelare interdittiva è stata emessa a carico del presidente del Chievo Luca Campedelli. Si tratta del divieto temporaneo di esercitare imprese e assumere cariche direttive in persone giur ...

di Paolo Morelli Slitta ulteriormente in avanti l’inchiesta penale sulla gestione dell’Associazione Calcio Cesena condotta dalla Procura della Repubblica di Forlì (la seguono due magistrati, i sostitu ...

