Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 23 settembre 2020) L’del 23esorta ia mettersi in gioco insono alla ridi una stabilità, mentre Acquario sono pieni di energiada Ariete a Vergine Ariete. Non sempre le critiche vengono esposte per ferirvi. Le persone che vi vogliono bene potrebbero esprimere dei dissensi in merito alle vostre scelte solo per invitarvi a riflettere meglio.te di non cadere nel vortice del vittimismo e prestate attenzione se svolgete lavori manuali. Toro. L’del 23vi annuncia che sta per cominciare un periodo di grande intesa con il partner. Se nei giorni precedenti avete avuto qualche discussione, d’ora in poi riuscirete a superare tutti i problemi. ...