Mauro Corona insulta in diretta tv Bianca Berlinguer lei reagisce così

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Al programma “Carta” sono volate parole grosse tra. «Gallina» così lo scrittore ha definito la conduttrice nell’ultima apparizione nel programma. «Non si permetta», ha replicatoin maniera perentoria. Entrambi hanno perso le staffe e la discussione è degenerata. «Senta Bianchina, se mi vuole qui tutta la stagione, mi fa dire le cose. Altrimenti la mando in malora e me ne vado. Da stasera la trasmissione se la conduce da sola, gallina!», ha urlatodopo essere stato fermato dalla giornalista mentre cercava di fare riferimento esplicito ad un albergo. «Non posso accettare che lei diventi maleducato e sgradevole,ndomi ...

Bianca Berlinguer commenta, il giorno dopo, il battibecco con in diretta tv con Mauro Corona durante ‘Cartabianca’ su Rai 3. «Lui ha esagerato e io gli ho risposto quello che pensavo giusto ...Rivedremo Mauro Corona a Cartabianca, la settimana prossima? «Questo lo lascio un po’ in sospeso, perché effettivamente ieri ha esagerato, per quanto io sia preparata alle sue uscite. Francamente ha e ...