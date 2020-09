La moglie di Morata a Torino: “Andati via in 2, tornati in 5”. E Georgina le dà il benvenuto (Di mercoledì 23 settembre 2020) Alice Campello e Alvaro Morata hanno fatto ritorno a Torino. L'attaccante ritrova la Juventus e una tifoseria che lo ha molto amato. A Torino è iniziata la loro storia, a Torino ritornano con una famiglia decisamente allargata (due gemelli e il terzo figlio in arrivo). Una decisione che ha reso felici tutti. "Ce ne siamo andati in 2 e siamo tornati in 5", ha scritto la modella e influencer su Instagram. E prontamente è arrivato anche il benvenuto social di Georgina Rodriguez.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFfhjubigJB/" La moglie di Morata a Torino: “Andati via in 2, tornati in 5”. E Georgina le dà il ... Leggi su golssip (Di mercoledì 23 settembre 2020) Alice Campello e Alvarohanno fatto ritorno a. L'attaccante ritrova la Juventus e una tifoseria che lo ha molto amato. Aè iniziata la loro storia, aritornano con una famiglia decisamente allargata (due gemelli e il terzo figlio in arrivo). Una decisione che ha reso felici tutti. "Ce ne siamo andati in 2 e siamoin 5", ha scritto la modella e influencer su Instagram. E prontamente è arrivato anche ilsocial diRodriguez.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFfhjubigJB/" Ladi: “Andati via in 2,in 5”. Ele dà il ...

TUTTOJUVE_COM : VIDEO - Primi giri a Torino per la famiglia Morata: la moglie Alice in giro con i gemellini - morianisergio : @buffona5 Giurato è un cittadino italiano che ha preso a calci la lingua italiana. Suarez è un calciatore uruguaian… - gensorre : RT @Ossessionato1: Una verità è che la moglie di Morata non vedeva l’ora di tornare in Italia Non è solo fregna ma anche intelligente - BorjaVaPiano : Se morata vuole diventare forte deve imparare a segnare con la stessa costanza con qui mette incinta sua moglie - Ossessionato1 : Una verità è che la moglie di Morata non vedeva l’ora di tornare in Italia Non è solo fregna ma anche intelligente -