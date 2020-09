La difesa dei Ciontoli al processo Vannini: sentenza già scritta, sa di vendetta (Di mercoledì 23 settembre 2020) Continua a Roma il processo d’Appello bis per l’omicidio di Marco Vannini. Si tiene oggi, 23 settembre 2020 l’ultima udienza. La parola alla difesa della famiglia Ciontoli. In aula a parlare sono gli avvocati della famiglia che iniziano col dire che questa sentenza è stata già scritta, come se i processi si fossero svolti nei salotti televisivi e non nelle giuste sedi. Dalle loro parole si evince che i Ciontoli, pur avendo una colpa, potrebbero pagare per quello che non hanno fatto. Antonio Ciontoli deve essere accusato di omicidio colposo, viene ribadito dai suoi legali, e non di un omicidio volontario che mai avrebbe voluto commettere. Le parole del legale Miroli, hanno fatto indignare alcuni familiari di Marco ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 23 settembre 2020) Continua a Roma ild’Appello bis per l’omicidio di Marco. Si tiene oggi, 23 settembre 2020 l’ultima udienza. La parola alladella famiglia. In aula a parlare sono gli avvocati della famiglia che iniziano col dire che questaè stata già, come se i processi si fossero svolti nei salotti televisivi e non nelle giuste sedi. Dalle loro parole si evince che i, pur avendo una colpa, potrebbero pagare per quello che non hanno fatto. Antoniodeve essere accusato di omicidio colposo, viene ribadito dai suoi legali, e non di un omicidio volontario che mai avrebbe voluto commettere. Le parole del legale Miroli, hanno fatto indignare alcuni familiari di Marco ...

matteosalvinimi : Lunga vita al Made in Italy, comprare e consumare italiano è anche una scelta politica a difesa dei nostri produtto… - civcatt : P. Vermander (Università Fudan di Shangai) invita a uno studio aggiornato dei 'Dialoghi' di #Confucio. Uno dei suoi… - TeresaBellanova : Questa notte negli Stati Uniti è morta #RuthBaderGinsburg, giudice della corte suprema USA, da sempre attenta alla… - alucab : @Daxest @FanelliEmanuela Finalmente una voce solitaria in difesa del mio retaggio e dei miei luoghi - sikanus : @gion1974 @CalcioFinanza Si lotta sempre in difesa degli oppressi e dei perseguitati. Spiace che alla fine si rivel… -