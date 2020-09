Kate Middleton, il dettaglio della nuova collana che non è passato inosservato (Di mercoledì 23 settembre 2020) Kate Middleton ha incontrato un gruppo i genitori al Battersea Park e per l’occasione ha sfoggiato una nuova collana il cui dettaglio non è rimasto inosservato. La Duchessa di Cambridge portava al collo una catenina d’oro, creata dal designer Hayley Jones, con tre piccole medagliette tonde che si è fatta personalizzare incidendo su ciascuna di esse le iniziali dei figli, George, Charlotte e Louis. Costo del monile? 85 sterline, ossia circa 93 euro. Kate ha abbinato il nuovo gioiello a un look casual, ideale per un incontro al parco: t-shirt bianca, pantaloni rosa riciclati da 32 euro e un paio di Superga bianche ai piedi. Dunque, un outfit semplice che ben si addice alla linea minimal della catenina che però ha un grande ... Leggi su dilei (Di mercoledì 23 settembre 2020)ha incontrato un gruppo i genitori al Battersea Park e per l’occasione ha sfoggiato unail cuinon è rimasto. La Duchessa di Cambridge portava al collo una catenina d’oro, creata dal designer Hayley Jones, con tre piccole medagliette tonde che si è fatta personalizzare incidendo su ciascuna di esse le iniziali dei figli, George, Charlotte e Louis. Costo del monile? 85 sterline, ossia circa 93 euro.ha abbinato il nuovo gioiello a un look casual, ideale per un incontro al parco: t-shirt bianca, pantaloni rosa riciclati da 32 euro e un paio di Superga bianche ai piedi. Dunque, un outfit semplice che ben si addice alla linea minimalcatenina che però ha un grande ...

