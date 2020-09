Juventus, parla Morata: “Qui mi sento a casa” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Dopo l’ufficialità confermata nella nottata di ieri sera, sono arrivate anche le prime ufficiali parole di Alvaro Morata. Il nuovo attaccante della Juventus avrebbe commentato con parole al miele il suo ritorno in bianconero. Una sorpresa delle ultime ore, visto il netto vantaggio di cui Edin Dzeko godeva nella corsa per la maglia numero 9 della Vecchia Signora. La situazione si sarebbe definitivamente sbloccata dopo l’ultimatum che Agnelli avrebbe concesso a Paratici. In seguito il direttore sportivo ha concluso una vera e propria trattativa flash, propiziando il ritorno di El Ariete a Torino, dove potrà presto affiancare in campo altri grandi campioni come Dybala e Cristiano Ronaldo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, addio chiave: Paratici sblocca il nuovo colpo? LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Dopo l’ufficialità confermata nella nottata di ieri sera, sono arrivate anche le prime ufficiali parole di Alvaro. Il nuovo attaccante dellaavrebbe commentato con parole al miele il suo ritorno in bianconero. Una sorpresa delle ultime ore, visto il netto vantaggio di cui Edin Dzeko godeva nella corsa per la maglia numero 9 della Vecchia Signora. La situazione si sarebbe definitivamente sbloccata dopo l’ultimatum che Agnelli avrebbe concesso a Paratici. In seguito il direttore sportivo ha concluso una vera e propria trattativa flash, propiziando il ritorno di El Ariete a Torino, dove potrà presto affiancare in campo altri grandi campioni come Dybala e Cristiano Ronaldo. LEGGI ANCHE: Calciomercato, addio chiave: Paratici sblocca il nuovo colpo? LEGGI ANCHE: Calciomercato ...

