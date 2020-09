Juventus | Lippi | “Mi aspetto una squadra dominante Su Pirlo e Morata…”

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Si respira un’aria agrodolce in questi giorni dalle parti della Continassa. Fino a domenica sera, la situazione era tutto sommato piuttosto tranquilla, con lache disputato una buonissima partita contro la Sampdoria. Dal post-partita in poi è successo di tutto: dalle polemiche per un presunto rigore non concesso ai blucerchiati, all’affare Dzeko apparentemente saltato, per non parlare della trattativa lampo che ha riportato Morata alla. E poi come non citare il ginepraio che si è scatenato in merito alla truffa dell’esame di Suarez? I social sono letteralmente impazziti, con i tifosi che si sono scatenati con commenti avvelenati all’indirizzo della società bianconera, al momento non indagata. In tutto questo, si è andata perdendosi la magia della prima giornata di Serie A che ha visto ...