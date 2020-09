Infortunio Dybala, verso Roma Juventus: la Joya torna in gruppo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Infortunio Dybala – Iniziano ad incastrarsi tutti i pezzi del puzzle: sta nascendo la Juventus di Pirlo. Dopo l’arrivo di Alvaro Morata, che va a colmare il vuoto lasciato da Higuain come numero 9, il neo tecnico bianconero recupera un calciatore fondamentale: Paulo Dybala. La Joya, che ha vinto il premio di MVP della scorsa Serie A, si era infortunato contro il Lione la notte della disfatta in Champions League. Adesso, dopo settimane di sedute personalizzate e terapie, è tornato in gruppo. Pirlo, in attesa di De Ligt, inizia ad avere la rosa al completo. Infortunio Dybala, nel mirino la partita contro la Roma Buone notizie dall’infermeria per la Juventus: Paulo ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 23 settembre 2020)– Iniziano ad incastrarsi tutti i pezzi del puzzle: sta nascendo ladi Pirlo. Dopo l’arrivo di Alvaro Morata, che va a colmare il vuoto lasciato da Higuain come numero 9, il neo tecnico bianconero recupera un calciatore fondamentale: Paulo. La, che ha vinto il premio di MVP della scorsa Serie A, si era infortunato contro il Lione la notte della disfatta in Champions League. Adesso, dopo settimane di sedute personalizzate e terapie, èto in. Pirlo, in attesa di De Ligt, inizia ad avere la rosa al completo., nel mirino la partita contro laBuone notizie dall’infermeria per la: Paulo ...

