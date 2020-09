(Di mercoledì 23 settembre 2020) Giappone: entra . Il robot gigante adesso si muove, ecco il video Cammina, si inginocchia, muove le braccia, articola le dita. È perfettamente funzionante ilgigante costruito nella baia di, in Giappone. Con i suoi 18di altezza per un peso di 25 tonnellate,… L'articolo Corriere Nazionale.

Dire

Giappone: entra in funzione il Gundam di 18 metri a Yokohama. Il robot gigante adesso si muove, ecco il video

ROMA – Cammina, si inginocchia, muove le braccia, articola le dita. È perfettamente funzionante il Gundam gigante costruito nella baia di Yokohama, in Giappone. Con i suoi 18 metri di altezza per un peso di 25 tonnellate.