Il Patto su asilo e migrazione è una mezza fregatura per l'Italia. Sul testo della Commissione Ue si profila un nuovo braccio di ferro con Roma (Di giovedì 24 settembre 2020) "Oggi proponiamo una soluzione europea per ricostruire la fiducia tra Stati membri e per ripristinare la fiducia dei cittadini nella nostra capacità di gestire come Unione". Così Ursula von der Leyen commenta il nuovo Patto su asilo e migrazione, presentato ieri dalla vicepresidente Margaritis Schinas e dalla commissaria Ue agli Affari Interni Ylva Johansson: evidentemente la presidente della Commissione Ue si rende conto che la questione non è più né procrastinabile né sottovalutabile. Soprattutto per quei Paesi, come l'Italia e la Grecia che per conformazione geografica si trovano necessariamente ad essere invase da migliaia di migranti che, per effetto del regolamento di Dublino – che la stessa Von der Leyen ha ...

