Gli spara due colpi alle spalle e scappa: uomo di 38 anni muore. Tragedia in spiaggia (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sarà la Direzione distrettuale antimafia di Roma a coordinare le indagini sull'agguato a colpi di pistola avvenuto ieri mattina sulla spiaggia di Torvaianica nei confronti di Selavdi Shehaj, cittadino albanese di 38 anni con precedenti per droga. Il fascicolo è passato nelle mani del procuratore aggiunto Ilaria Calò. Secondo quanto accertato fino ad ora, due uomini a volto coperto hanno raggiunto la spiaggia con una moto e uno dei due ha estratto la pistola ferendo gravemente Shehaj. Il killer si è poi allontanato tra la folla e ha fatto perdere le sue tracce. La vittima è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma, ma le ferite riportate dal 38enne erano troppo gravi: nonostante i due interventi chirurgici effettuati nel giro di poche ore e il ...

