‘Gf Vip 5’, le prime dichiarazioni di Fausto Leali dopo la squalifica. E Clizia Incorvaia interviene: “Io sono contro le gogne mediatiche perché…” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ha tenuto banco nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5 la querelle che ha visto protagonista Fausto Leali e l’epiteto razzista usato in una conversazione con Enock Barwuah: un’espressione, quella del cantante, che ha indignato il web e ha portato gli autori ad optare per l’annullamento del televoto e la sua squalifica dal gioco. Nonostante il dispiacere e i tentativi di giustificarlo dei suoi compagni d’avventura e benché lo stesso Alfonso Signorini abbia riconosciuto la leggerezza di Fausto nell’utilizzare il termine incriminato, il concorrente ha dovuto abbandonare la Casa e oggi, in un’intervista ad Adnkronos, il cantante ha voluto rigettare ogni accusa di razzismo: Ma come si fa a dire che sono razzista? Ho sbagliato perché il termine ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ha tenuto banco nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5 la querelle che ha visto protagonistae l’epiteto razzista usato in una conversazione con Enock Barwuah: un’espressione, quella del cantante, che ha indignato il web e ha portato gli autori ad optare per l’annullamento del televoto e la suadal gioco. Nonostante il dispiacere e i tentativi di giustificarlo dei suoi compagni d’avventura e benché lo stesso Alfonso Signorini abbia riconosciuto la leggerezza dinell’utilizzare il termine incriminato, il concorrente ha dovuto abbandonare la Casa e oggi, in un’intervista ad Adnkronos, il cantante ha voluto rigettare ogni accusa di razzismo: Ma come si fa a dire cherazzista? Ho sbagliato perché il termine ...

