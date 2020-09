Fiorentina, Commisso aggiusta il tiro: “Voglio rifare il Franchi, non distruggerlo. L’Italia è troppo indietro” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Parola a Rocco Commisso."Sono venuto qui per la bellezza di Firenze. Ci sono certamente cose belle e ci sono cose brutte. Io voglio solo distruggere le cose brutte. Forse distruggere è una parola troppo forte ma il concetto è che un nuovo stadio si deve fare bello. Voglio rifarlo il 'Franchi', forse tenendo qualcosa ma quando tu spendi molti soldi, e c'è una struttura di 90 anni, qualcosa va rifatto". Lo ha detto il patron della Fiorentina, parlando con i giornalisti al termine di un incontro con Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio."Io non considero il 'Franchi' un monumento. Io guardo ai miei tifosi e alla mia azienda, vorrei fare una cosa bella, di cui si sia orgogliosi, specialmente se ci metto io i soldi, voglio un impianto simile a quello che viene fatto in altre nazioni ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 settembre 2020) Parola a Rocco."Sono venuto qui per la bellezza di Firenze. Ci sono certamente cose belle e ci sono cose brutte. Io voglio solo distruggere le cose brutte. Forse distruggere è una parolaforte ma il concetto è che un nuovo stadio si deve fare bello. Voglio rifarlo il '', forse tenendo qualcosa ma quando tu spendi molti soldi, e c'è una struttura di 90 anni, qualcosa va rifatto". Lo ha detto il patron della, parlando con i giornalisti al termine di un incontro con Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio."Io non considero il '' un monumento. Io guardo ai miei tifosi e alla mia azienda, vorrei fare una cosa bella, di cui si sia orgogliosi, specialmente se ci metto io i soldi, voglio un impianto simile a quello che viene fatto in altre nazioni ...

