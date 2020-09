Fausto Leali dopo la squalifica: ‘Provvedimento esagerato, non rifarei il GF Vip’ (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il cantautore ha rilasciato una serie di dichiarazioni dopo essere stato squalificato dal Grande Fratello Vip. Ecco che cosa pensa davvero GF Vip: Fausto Leali squalificato Nella terza puntata della quinta edizione di Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha parlato per molto tempo della questione legata a Fausto Leali. Il cantautore era già stato ripreso per aver parlato di Benito Mussolini e aver dichiarato che qualcosa di buono lo aveva fatto anche lui. Il conduttore gli aveva detto che era inopportuno parlare di politica e che Mussolini si era reso protagonista di cose troppo orribili per parlarne. Tuttavia, Fausto Leali, pochi giorni dopo, ha commesso un altro errore. Ha chiamato “negro” ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il cantautore ha rilasciato una serie di dichiarazioniessere statoto dal Grande Fratello Vip. Ecco che cosa pensa davvero GF Vip:to Nella terza puntata della quinta edizione di Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha parlato per molto tempo della questione legata a. Il cantautore era già stato ripreso per aver parlato di Benito Mussolini e aver dichiarato che qualcosa di buono lo aveva fatto anche lui. Il conduttore gli aveva detto che era inopportuno parlare di politica e che Mussolini si era reso protagonista di cose troppo orribili per parlarne. Tuttavia,, pochi giorni, ha commesso un altro errore. Ha chiamato “negro” ...

