Europa sempre flessibile sui migranti (Di mercoledì 23 settembre 2020) E' il momento di "ricostruire la fiducia" tra gli Stati membri dell'Ue sul tema dell'immigrazione. "L'attuale sistema non funziona più", scrive la Commissione europea nel nuovo pacchetto voluto dalla presidente Ursula von der Leyen e presentato oggi dai commissari Margaritis Schinas e Ylva Johansson. Però al posto dell'attuale sistema l'esecutivo di Palazzo Berlaymont non getta il cuore oltre l'ostacolo, non propone un meccanismo che obblighi davvero i paesi dell'Ue a contribuire alla gestione dei flussi migratori che interessano gli Stati della frontiera sud dell'Europa, Italia e Grecia in primis. Si limita a proporre un sistema di "contributi flessibili". Tradotto: ancora una volta volontari. Di più, gli Stati membri non permettono.

