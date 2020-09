“È morta, ci sono le prove”. Maddie McCann, l’ultima rivelazione: parla il magistrato (Di mercoledì 23 settembre 2020) Maddie McCann è morta e ci sarebbero anche le prove. In un’intervista all’emittente portoghese RTP, il pubblico ministero Hans Christian Wolters ha detto che gli investigatori hanno le prove che la ragazzina britannica scomparsa durante una vacanza in Portogallo con i genitori nel 2007 è deceduta. E quando al pm è stato chiesto se esistessero delle prove, questi ha risposto di sì ma poi si è rifiutato di approfondire. Il signor Wolters ha detto lo scorso giugno che Madeleine fosse morta e che lui aveva identificato Christian Brueckner, condannato per pedofilia e stupro, come uno dei principali sospettati del caso. Brueckner, che attualmente sta scontando una pena nel nord della Germania per traffico di droga, insiste sul fatto di non essere coinvolto però nel ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020)e ci sarebbero anche le prove. In un’intervista all’emittente portoghese RTP, il pubblico ministero Hans Christian Wolters ha detto che gli investigatori hanno le prove che la ragazzina britannica scomparsa durante una vacanza in Portogallo con i genitori nel 2007 è deceduta. E quando al pm è stato chiesto se esistessero delle prove, questi ha risposto di sì ma poi si è rifiutato di approfondire. Il signor Wolters ha detto lo scorso giugno che Madeleine fossee che lui aveva identificato Christian Brueckner, condannato per pedofilia e stupro, come uno dei principali sospettati del caso. Brueckner, che attualmente sta scontando una pena nel nord della Germania per traffico di droga, insiste sul fatto di non essere coinvolto però nel ...

Ultime Notizie dalla rete : morta sono Maddie è morta, pm tedesco assicura: «Ci sono le prove». Il pedofilo Brueckner: io innocente Il Messaggero Covid: sono 178 i medici morti per coronavirus in Italia

E’ Luigi Erli, neurologo in pensione, l’ultimo medico morto per Covid, che si aggiunge al lungo elenco dei ‘caduti’, 178 in totale, stilato dall’inizio dell’epidemia dalla Federazione nazionale degli ...

La Chiesa chiude sul fine vita. "Un crimine contro l'umanità"

Il messaggio alla politica è arrivato chiarissimo, senza troppi giri di parole, senza dubbi, in forma «definitiva»: da parte della Chiesa non ci sarà alcuna apertura su temi come eutanasia e suicidio ...

