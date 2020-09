Diletta Leotta non rinnega l’amore con Scardina | “Vedo le cose come sono…”

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Dielttanonil grandissimo amore provato per Danielenonostante i tantissimi gossip che, durante l’estate sono girati sia su di lei ma anche sullo stesso pugile che, invece si è dedicato completamente alla sua esperienza a Ballando Con Le Stelle. La showgirl intervistata dal settimanale Chi, ha svelato alcuni particolari importanti dando anche una spiegazione del perché, la sua grande storia d’amore con Daniele è ormai definitivamente chiusa. Quali sono state le sue parole?nonl’amore conUn sentimento importante ma soprattutto molto profondo quello che legavaa Danieleche, prima dell’estate ha ...

Corriere : Diletta Leotta si racconta: «Rivendico il diritto a mettermi i tacchi (e mi sono rifatta il naso)» - Antonio53816487 : RT @bravimabasta: Paola Ferrari accusa Diletta Leotta di puntare eccessivamente sull'aspetto fisico. Da Saturno è tutto, linea allo studio.… - GossipItalia3 : Diletta Leotta sull’ex Daniele Scardina: “Tra noi è stato un grande amore” #gossipitalianews - GossipItalia3 : Diletta Leotta e la sua verità sulla fine della storia con Toretto: «È stato un grande amore» #gossipitalianews - OdeonZ__ : Diletta Leotta esplosiva: lo scatto che fa impazzire i social -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta

Diletta Leotta ancora una volta al centro del gossip. La giornalista si è raccontata in un’intervista esclusiva e ha svelato retroscena inediti sulla sua vita da single. L’affascinante showgirl ha par ...Paola Ferrari, ospite a "Storie Italiane", è tornata ad attaccare Diletta Leotta. La conduttrice ha definito la collega una "Barbie" che lavora grazie alle sue "curve" e non di certo per la sua ...