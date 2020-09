Di Martedì, De Gregorio sbotta contro Sallusti: “Chiamami per cognome” | VIDEO (Di mercoledì 23 settembre 2020) Durante la puntata di Di Martedì andata in onda ieri 22 settembre su La7 è andato in scena un duro battibecco tra i giornalisti Concita De Gregorio e Alessandro Sallusti. L’editorialista di La Repubblica ha protestato con il direttore de Il Giornale, che l’ha chiamata per nome quando invece si rivolgeva agli altri ospiti, tutti uomini, chiamandoli per cognome. “Non sono d’accordo con Concita”, dice Sallusti durante un dibattito sulle recenti elezioni. “Mi scusi Sallusti, perché mi chiama per nome se poi chiama tutti gli altri per cognome?”, attacca De Gregorio. “L’accusa è di sessismo, ma credo che sia per una maggiore affabilità”, prova a sdrammatizzare il conduttore Giovanni Floris. “Mi scusi, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 settembre 2020) Durante la puntata di Di Martedì andata in onda ieri 22 settembre su La7 è andato in scena un duro battibecco tra i giornalisti Concita Dee Alessandro. L’editorialista di La Repubblica ha protestato con il direttore de Il Giornale, che l’ha chiamata per nome quando invece si rivolgeva agli altri ospiti, tutti uomini, chiamandoli per cognome. “Non sono d’accordo con Concita”, dicedurante un dibattito sulle recenti elezioni. “Mi scusi, perché mi chiama per nome se poi chiama tutti gli altri per cognome?”, attacca De. “L’accusa è di sessismo, ma credo che sia per una maggiore affabilità”, prova a sdrammatizzare il conduttore Giovanni Floris. “Mi scusi, ...

