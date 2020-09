Corruzione agli ambulanti a Roma: in manette anche dirigenti comunali (Di mercoledì 23 settembre 2020) Con i reati di Corruzione, estorsione e usura sono state arrestate 18 persone nella Capitale. Si tratta tra gli altri di dirigenti del Comune, esponenti dei sindacati e imprenditori di medio livello. Il commercio ambulante in giro per Roma viveva attraverso una fitta rete di Corruzione e di estorsione. Ma alla fine, le forze dell’ordine … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 23 settembre 2020) Con i reati di, estorsione e usura sono state arrestate 18 persone nella Capitale. Si tratta tra gli altri didel Comune, esponenti dei sindacati e imprenditori di medio livello. Il commercio ambulante in giro perviveva attraverso una fitta rete die di estorsione. Ma alla fine, le forze dell’ordine … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Mov5Stelle : Roberto Formigoni, 74 anni, campa di politica dal 1984. Condannato a 5 anni e 10 mesi per corruzione, è attualmente… - carlabrandolini : RT @rep_roma: Roma, corruzione per le licenze agli ambulanti: 18 arresti. Favori in cambio di cene, vestiti firmati e abbonamenti allo stad… - FEMsrl : Roma, corruzione per le licenze agli ambulanti: 18 arresti. Favori in cambio di cene, vestiti firma… - rep_roma : Roma, corruzione per le licenze agli ambulanti: 18 arresti. Favori in cambio di cene, vestiti firmati e abbonamenti… - GermanaGea : @laura_maffi @alexpinnisi Dopo un periodo passato prima in carcere e poi agli arresti domiciliari, De Vito è tornat… -