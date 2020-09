Coronavirus. Vaia (Spallanzani): entro fine settimana validazione del test salivare (Di mercoledì 23 settembre 2020) “entro questo fine settimana daremo il via alla validazione del test salivare. Importante per due motivi: è poco invasivo e assolutamente affidabile per l’attività di screening”. Lo ha affermato il direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, ospite di ‘Radio Anch’io’ su RaiRadio1. “Non deve essere preso come un dispositivo ‘miracoloso’, lo standard rimane il test molecolare, ma nelle comunità scolastiche è importante intercettare il caso positivo asintomatico. Ecco che il test salivare diventa importante anche perché non si deve rifare, la saliva prelevata la prima volta viene usata poi ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 settembre 2020) “questodaremo il via alladel. Importante per due motivi: è poco invasivo e assolutamente affidabile per l’attività di screening”. Lo ha affermato il direttore sanitario dell’Inmidi Roma, Francesco, ospite di ‘Radio Anch’io’ su RaiRadio1. “Non deve essere preso come un dispositivo ‘miracoloso’, lo standard rimane ilmolecolare, ma nelle comunità scolastiche è importante intercettare il caso positivo asintomatico. Ecco che ildiventa importante anche perché non si deve rifare, la saliva prelevata la prima volta viene usata poi ...

Lo ha affermato il direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, ospite di 'Radio Anch'io' su RaiRadio1. "Non deve essere preso come un dispositivo 'miracoloso', lo standard ...

Coronavirus Roma, mai così tanti contagi: pronta task force per vaccini antinfluenzali

Non è mai stato così alto il numero dei contagi a Roma e nel Lazio dall'inizio della pandemia da Coronavirus. I casi registrati ieri sono infatti balzati a quota 238, dei quali 141 nella Capitale: cif ...

