Comune di Reggio Emilia nel caos | M5s | “Governo valuti presupposti scioglimento”

(Di mercoledì 23 settembre 2020) REGGIO EMILIA – “Scioglimento del Comune e sospensione del Consiglio comunale” per “gravi e persistenti violazioni di legge”. E’ quanto previsto dall’articolo 141 del Testo unico degli enti locali (Tuel) che il Movimento 5 stelle chiede di applicare al Comune di Reggio Emilia, alla luce dell’inchiesta con 26 indagati che hanno ricevuto l’avviso di fine indagini per le presunte “forzature” nei bandi degli appalti pubblici per un valore di circa 27 milioni.