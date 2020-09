Barbara D’Urso lite a Pomeriggio 5 | lei si infuria | “Non ti permettere mai più…”

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Nel corso dell’ultima puntata di5 la conduttriceD’Urso ha avuto un’animata discussione con un suo ospite. Ecco cosa è successo. Eliseo a5 In seguito alle segnalazioni di diversi telespettatori,D’Urso ha intervistato in collegamento con5 un uomo che si definisce “‘Unto di Dio”. In diretta da Cerveteri, … L'articoloD’Urso5, lei si: “Non timai più…” proviene da www.meteoweek.com.