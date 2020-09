Worlds 2020, la speranza di Riot Games: “Forse riusciremo ad avere un pò di pubblico” (Di martedì 22 settembre 2020) I fan di League of Legends che risiedono a Shanghai o nelle zone limitrofe potrebbero ricevere presto una bella notizie. Riot Games ha recentemente aperto alla possibilità di avere il pubblico per le finali dei Worlds 2020, sebbene in numero molto limitato. Il Global Head del settore esports di Riot, John Needham, ha affermato che lui e il suo team stanno cercando di aprire l’ultima serie del torneo a un numero limitato di fan, ma è prima necessario essere certi che tutto venga garantito nella massima sicurezza per tutti i giocatori, lo staff e i partecipanti. “Vedremo dove siamo quando ci arriveremo: abbiamo ancora poche settimane per monitorare la salute e la sicurezza durante l’evento”, ha detto Needham durante l’anteprima dei ... Leggi su esports247 (Di martedì 22 settembre 2020) I fan di League of Legends che risiedono a Shanghai o nelle zone limitrofe potrebbero ricevere presto una bella notizie.ha recentemente aperto alla possibilità diil pubblico per le finali dei, sebbene in numero molto limitato. Il Global Head del settore esports di, John Needham, ha affermato che lui e il suo team stanno cercando di aprire l’ultima serie del torneo a un numero limitato di fan, ma è prima necessario essere certi che tutto venga garantito nella massima sicurezza per tutti i giocatori, lo staff e i partecipanti. “Vedremo dove siamo quando ci arriveremo: abbiamo ancora poche settimane per monitorare la salute e la sicurezza durante l’evento”, ha detto Needham durante l’anteprima dei ...

esports247_it : Worlds 2020, la speranza di Riot Games: 'Forse riusciremo ad avere un pò di pubblico' - AkibaGamers : Dopo averci deliziato con immagini e informazioni varie, #LEVEL5 ha ben pensato di proporci un trailer animato di… - eSportsMag_it : In questa puntata di eSportsMag Radio parleremo della scelta della Call of Duty League di passare al PC invece dell… - grupposandonato : Due nostre strutture sono state riconosciute come modelli di eccellenza nella #sanità lombarda e mondiale. @IOdonna… - PaoloGuliman : @_____Lake_____ worlds car 2020? HAHAHAHSHSHSHSHA -

Ultime Notizie dalla rete : Worlds 2020 LoL Worlds 2020: si alza il sipario sull’evento eSport più atteso dell’anno La Gazzetta dello Sport Micreos initiates clinical trial to evaluate world's first endolysin-drug as a therapy for Atopic Dermatitis

THE HAGUE, Netherlands, Sept. 22, 2020 /PRNewswire/ -- Dutch biotech company Micreos Human Health has enrolled the first patients in a Phase I/IIa, randomized, double-blind, placebo-controlled, ...

World’s Best Hospitals 2020, i migliori ospedali del mondo: Lombardia eccellenza nel mondo

La graduatoria «premia» la sanità lombarda anche nelle specializzazioni con posti in classifica notevoli tanto da renderla un fiore all’occhiello della sanità nel mondo Per il secondo anno consecutivo ...

THE HAGUE, Netherlands, Sept. 22, 2020 /PRNewswire/ -- Dutch biotech company Micreos Human Health has enrolled the first patients in a Phase I/IIa, randomized, double-blind, placebo-controlled, ...La graduatoria «premia» la sanità lombarda anche nelle specializzazioni con posti in classifica notevoli tanto da renderla un fiore all’occhiello della sanità nel mondo Per il secondo anno consecutivo ...