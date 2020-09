Usava il suo bar per vendere più di 300 polizze false: smascherata 42enne (Di martedì 22 settembre 2020) Su richiesta della Procura della Repubblica di Tivoli, che ha diretto le indagini svolte dai Carabinieri della Stazione di Colonna, il Gip del Tribunale di Tivoli ha emesso un’ordinanza che dispone il divieto di dimora nel Comune di Zagarolo per una donna romana di 42 anni, accusata di aver venduto false polizze assicurative per veicoli. Il bar come ‘base logistica’ per vendere le polizze false Accusata di truffa, falso materiale e falso ideologico, la donna già in passato è stata coinvolta in analoga indagine che ha portato al sequestro di oltre 300 polizze assicurative false, nell’ultimo anno poi ha “accumulato” contro di lei ben 7 denunce per aver truffato ignari clienti a cui aveva venduto false ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 settembre 2020) Su richiesta della Procura della Repubblica di Tivoli, che ha diretto le indagini svolte dai Carabinieri della Stazione di Colonna, il Gip del Tribunale di Tivoli ha emesso un’ordinanza che dispone il divieto di dimora nel Comune di Zagarolo per una donna romana di 42 anni, accusata di aver vendutoassicurative per veicoli. Il bar come ‘base logistica’ perleAccusata di truffa, falso materiale e falso ideologico, la donna già in passato è stata coinvolta in analoga indagine che ha portato al sequestro di oltre 300assicurative, nell’ultimo anno poi ha “accumulato” contro di lei ben 7 denunce per aver truffato ignari clienti a cui aveva venduto...

