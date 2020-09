Uomini e Donne, Facundo cacciato: la reazione dietro le quinte (Di martedì 22 settembre 2020) Il corteggiatore argentino Facundo Salvador La Bella cacciato dallo studio di Uomini e Donne: spopola la sua reazione dietro le quinte Non è stata una puntata tranquilla quella andata in scena oggi pomeriggio a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi. Nel corso della trasmissione, infatti, Facundo Salvador La Bella, uno dei … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Bruno De Santis su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 22 settembre 2020) Il corteggiatore argentinoSalvador La Belladallo studio di: spopola la sualeNon è stata una puntata tranquilla quella andata in scena oggi pomeriggio a, il programma condotto da Maria De Filippi. Nel corso della trasmissione, infatti,Salvador La Bella, uno dei … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Bruno De Santis su BlogLive.it.

GiuliaGrilloM5S : Rosario #Livatino stava andando in tribunale quando fu vittima di un agguato mafioso. Così, trent’anni fa, il giova… - gualtierieurope : Alla Celebrazione della Festa di #SanMatteo, patrono della @GDF. Una bella occasione per ricordare l’importanza del… - matteosalvinimi : Grazie a monsignor Vincenzo Paglia per queste parole: sono orgoglioso, con la Lega al governo, di aver ridotto dras… - Leonard48598239 : @Rebeka80721106 @Sensibilia8 @DavLucia @sorridicncausa @672Cilia @Mercurimc @Pina81770030 @onlyamour @agar_lauro… - Debeelife : Ma le donne che si accontentano di stare con dei tipi del genere lo standard per gli uomini ce l'hanno nel cesso. S… -