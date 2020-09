Tragedia a Lecce | arbitro di Lega Pro e la sua compagna uccisi

Leggi su itasportpress

(Di martedì 22 settembre 2020)dove Daniele De Santis,diPro, e la suasarebbero staticon delle coltellate. Il fatto è avvenuto nella notte in un condominio nei pressi della stazione nel sottopasso per Monteroni, in via Montello.ucciso a coltellate aDa quanto si apprende le due vittime sarebbero Daniele De Santis, di 33 anni, conosciuto negli ambienti calcistici per essere undiPro con un precedente anche in Serie B nel 2017 quando fece il quarto uomo nella sfida Pisa-Benevento. La donna, anche lei uccisa, era la suae si chiamava Eleonora Manta. A seguito della vicenda le autorità stanno cercando di fare chiarezza con il procuratore ...