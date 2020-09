Traffico Roma del 22-09-2020 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 settembre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati l’ascolto rallentamenti sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra Ardeatina e Pontina sulla esterna invece tra Fiumicino e la via e poi tra la Caterina e la Tiburtina rallentamenti nelle due direzioni all’altezza dell’uscita per la famiglia per problemi sulla Flaminia stessa in città incidente a Capannelle su via Appia Nuova altezza via Squillace verso il centroin coda sul percorso Urbano della A24 tratto gli atti ed il Grande Raccordo Anulare verso Tivoli Ci sono code anche in direzione del centro tra Tor Cervara e la tangenziale est in tangenziale poi code tra Monti Tiburtini ai campi sportivi verso lo stadio e anche tra San Lorenzo è San Giovanni giornata incerta anche oggi per quanto riguarda il meteo piogge e temporali e schiarite sono ...