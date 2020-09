Tasmania, centinaia di balene spiaggiate. Corsa contro il tempo per salvarle (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 settembre 2020 - E' Corsa contro il tempo per salvare centinaia di balene che si sono spiaggiate in una baia della Tasmania , al largo dell'Australia. Il dipartimento dell'ambiente locale ha ... Leggi su quotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 settembre 2020 - E'ilper salvarediche si sonoin una baia della, al largo dell'Australia. Il dipartimento dell'ambiente locale ha ...

