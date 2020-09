Spider-Man Miles Morales risplende in nuovi video gameplay a 60 fps (Di martedì 22 settembre 2020) Come ben sappiamo, Spider-Man Miles Morales sarà disponibile in due modalità grafiche, una che metterà al centro l'impatto grafico (4K e 30FPS) mentre la seconda che porterà il gioco a 60 FPS.In queste ore sono stati pubblicati alcuni video o che mostra il gioco girare a 60 FPS, entrambi i filmati sono molto brevi e sono stati estrapolati dalla demo mostrata nell'ultimo evento PlayStation. "Marvel's Spider-Man ha come protagonista uno dei supereroi più amati al mondo e mette al centro dell'azione le prodezze acrobatiche, la capacità di improvvisazione e i poteri di ragnatela che hanno reso celebre l'arrampicamuri, introducendo al contempo elementi mai visti prima in un gioco di Spider-Man." - recita la descrizione del primo capitolo.Leggi ... Leggi su eurogamer (Di martedì 22 settembre 2020) Come ben sappiamo,-Mansarà disponibile in due modalità grafiche, una che metterà al centro l'impatto grafico (4K e 30FPS) mentre la seconda che porterà il gioco a 60 FPS.In queste ore sono stati pubblicati alcunio che mostra il gioco girare a 60 FPS, entrambi i filmati sono molto brevi e sono stati estrapolati dalla demo mostrata nell'ultimo evento PlayStation. "Marvel's-Man ha come protagonista uno dei supereroi più amati al mondo e mette al centro dell'azione le prodezze acrobatiche, la capacità di improvvisazione e i poteri di ragnatela che hanno reso celebre l'arrampicamuri, introducendo al contempo elementi mai visti prima in un gioco di-Man." - recita la descrizione del primo capitolo.Leggi ...

