Scopre dell’infedeltà del suo ex marito quando la stampa annuncia il suo matrimonio con quella che era stata la sua amante

Leggi su virali.video

(Di martedì 22 settembre 2020) A volte bisogna ascoltare entrambe le versioni di una storia d’amore, altrimenti si finisce per farsi un’idea poco precisa di tutto. Bisogna approfondire e capire cosa è successo. Questo vale per la storia che vi raccontiamo oggi, che riguarda e tocca da vicino la relazione fra Robert e Nikyta. Il 9 agosto era stato pubblicato un articolo sul New York Times che parlava del corteggiamento e di una relazione fra i due, Robert e Lauren. Era una storia perfetta, ma questa descrizione non corrisponde alla realtà. Nikyta Moreno, 30 anni, ex moglie di Robert, ha così imparato e appreso in un minuto perché il suoera fallito. credit: pixabay/Olga0403 Secondo la sua versione, tre settimane prima, l’aveva chiamata un’amica parlandole dell’articolo. La donna però ha continuato a ricevere messaggi e ...