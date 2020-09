Roma, sconfitta 3 a 0 a tavolino col Verona: Diawara inserito nella lista degli under 22. Si è dimesso il segretario generale Longo (Di martedì 22 settembre 2020) È appena terminata la prima giornata di campionato e il Giudice Sportivo ha già decretato il primo 3 a 0 a tavolino. Hellas Verona-Roma, terminata zero a zero sul terreno di gioco, consegnerà i tre punti ai veneti a causa di un errore nella compilazione delle liste da parte del club giallorosso. A Verona, da regolamento, Amadou Diawara non avrebbe potuto scendere in campo, in quanto nella lista ufficiale dei 25 giocatori consegnata dalla Roma (come ogni altro club) ad inizio stagione è stato inserito negli under 22 e non tra gli “over”. Una svista in buona fede quella della società di Trigoria, visto che tra gli “over” il club di Dan Friedkin ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) È appena terminata la prima giornata di campionato e il Giudice Sportivo ha già decretato il primo 3 a 0 a. Hellas, terminata zero a zero sul terreno di gioco, consegnerà i tre punti ai veneti a causa di un errorecompilazione delle liste da parte del club giallorosso. A, da regolamento, Amadounon avrebbe potuto scendere in campo, in quantoufficiale dei 25 giocatori consegnata dalla(come ogni altro club) ad inizio stagione è statonegli22 e non tra gli “over”. Una svista in buona fede quella della società di Trigoria, visto che tra gli “over” il club di Dan Friedkin ...

