(Di martedì 22 settembre 2020) Poteva essere un altro caso Willy. È successo nel parco pubblico di Villa Guglielmi lo scorso 17 settembre, alle 16 del pomeriggio, in pieno giorno

repubblica : Picchiato dal branco a Fiumicino perché difendeva la fidanzata - rep_roma : Picchiato dal branco a Fiumicino perché difendeva la fidanzata [di SALVATORE GIUFFRIDA] [aggiornamento delle 11:58] - cronaca_news : Picchiato dal branco a Fiumicino perché difendeva la fidanzata - rep_roma : Picchiato dal branco a Fiumicino perchè difendeva la fidanzata [di SALVATORE GIUFFRIDA] [aggiornamento delle 11:39] - geokawa : RT @Boboj29: Milan 2 Bologna 0 'Fin che gira, w Ibra ' Questo mi e' stato detto dal milanista di turno in edicola . In effetti fin che gir… -

Ultime Notizie dalla rete : Picchiato dal

La Repubblica

La scelta di spostarli dopo la denuncia dell'associazione “Detenuti Liberi”. Ora i pm valutano l'ipotesi di indagare gli amici della "banda di Artena" per omissione di soccorso I fratelli Marco e Gabr ...Picchiato dal branco, gettato a terra e riempito di calci e pugni per aver difeso la fidanzata da un apprezzamento, o per meglio dire un insulto: poteva essere un altro caso Willy. È successo a ...