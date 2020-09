NYKY investe su Milano | “È un segnale di fiducia verso la città e il made in Italy”

Leggi su tpi

(Di martedì 22 settembre 2020) Un investimento comedi. Per rimettere al centrocome capitale del fashion internazionale e far ripartire il sistema italiano dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria. Il grupposceglie di investire nella città della moda e presenterà tutti e tre i marchi Momonì, Attic and Barn e OOF WEAR, attraeventi fisici tailordurante la prossima fashion week. Una strategia multicanale, implementata dal gruppo fashion di Treviso fondato da Michela e Alessandro Biasotto nel 2008 che attualmente conta un network di circa 600 punti vendita in Italia e 600 all’estero. Momonì, debutta nel calendario Ufficiale di Camera Moda con la collezione Spring Summer 2021 Le creazioni contemporanee e sofisticate della maison di pret ...