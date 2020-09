National geographic magazine compie 132 anni

(Di martedì 22 settembre 2020), la famosa rivista scientifica, fu fondata nel 1888 con la pubblicazione del primo numero il 21 settembre di quell’anno. Trentatré esponenti della comunità scientifica di Washington, riunitisi nel gennaio del 1888 durante il Cosmos Club, decisero di costituire una società votata alla diffusione della conoscenza in ambito geografico. Gardiner Greene Hubbard fu il primo presidente dellaSociety Il 22 settembre di quello stesso anno il primo numero della rivista vide la luce: conteneva articoli che spaziavano dalla ricerca geologica, alla genetica. Primo numerophotocredit:webNel corso deglila rivista ha aggiunto ...

sicilianpost : 22 settembre 1888 PRIMA PUBBLICAZIONE DEL NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE Nata da 33 esponenti scientifici di Washing… - EliBalestrazzi : RT @SerFiss: #ricordiamodomani 22 settembre 1888 Viene pubblicato il primo numero del National Geographic Magazine - DiDiferdinando : RT @INFN_: ?? Il 23 settembre, alle 17:00, non perdete l'appuntamento con ???? ???????????????? ?????????? ????????????????????. ?? Antonio Zoccoli, presidente INFN… - FPugliaVE : RT @SerFiss: #ricordiamodomani 22 settembre 1888 Viene pubblicato il primo numero del National Geographic Magazine - germanshepard8 : RT @SerFiss: #ricordiamodomani 22 settembre 1888 Viene pubblicato il primo numero del National Geographic Magazine -

Ultime Notizie dalla rete : National geographic

National Geographic Italia

Su Disney Plus arrivano gli originali The Mandalorian 2, Talenti Spaziali, La Storia di Olaf, Nuvole (Clouds), Vita da scimpanzé. Disney Italia ha annunciato le novità di Ottobre 2020 su Disney Plus, ...Il software di Tryolabs ha due componenti principali: gli algoritmi di “posizione” decifrano le diverse parti del corpo, prima che gli algoritmi di “classificazione” decidano se sulla regione facciale ...