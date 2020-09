Microsoft e Xbox hanno compiuto 'un altro passo verso il dominio del mercato console acquisendo Zenimax' (Di martedì 22 settembre 2020) A seguito dell'annuncio bomba di Microsoft relativo all'acquisizione di Zenimax per 7,5 miliardi di dollari, ecco arrivare l'interessante commento di Rupantar Guha, Associate Project Manager for Thematic Research presso GlobalData."L'acquisizione di Microsoft Zenimax da 7,5 miliardi di dollari dimostra come la società voglia dominare il mercato delle console per videogiochi, che varrà 60 miliardi di dollari entro il 2025, secondo le previsioni di GlobalData. L'inclusione dell'accordo di diversi importanti studi di gioco, tra cui Bethesda ( con i suoi titoli estremamente popolari come The Elder Scrolls e Fallout) darà a Microsoft un potente impulso nella sua battaglia con Sony nel mercato delle console di prossima ... Leggi su eurogamer (Di martedì 22 settembre 2020) A seguito dell'annuncio bomba direlativo all'acquisizione diper 7,5 miliardi di dollari, ecco arrivare l'interessante commento di Rupantar Guha, Associate Project Manager for Thematic Research presso GlobalData."L'acquisizione dida 7,5 miliardi di dollari dimostra come la società voglia dominare ildelleper videogiochi, che varrà 60 miliardi di dollari entro il 2025, secondo le previsioni di GlobalData. L'inclusione dell'accordo di diversi importanti studi di gioco, tra cui Bethesda ( con i suoi titoli estremamente popolari come The Elder Scrolls e Fallout) darà aun potente impulso nella sua battaglia con Sony neldelledi prossima ...

