Luca Zaia una vera gatta morta Insulti e balle contro il Doge | poi strizza l' occhio ai magistrati | la bassezza di Marco Travaglio

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 settembre 2020) Gongola,, sorrisetto stampato in faccia dopo le regionali che blindano il "suo" Giuseppe Conte. Gongola e non si nasconde, ospite in collegamento a Otto e Mezzo di Lilli Gruber, in onda su La7. E, ovviamente, apre il fuocoMatteo Salvini, tirando in ballo anche, fresco di plebiscitaria riconferma in Veneto. Lo stessoche ha smentito un migliaio di volte l'ambizione di fare politica a livello nazionale. Ma al direttore del Fatto Quotidiano, ovviamente, le smentite non bastano. Così tira ilper la giacchetta, ovviamente per "sfruttarlo" e proporlo come antagonista dell'ex ministro dell'Interno. La Gruber infatti chiede: "Salvini ora deve temere più, Giorgia Meloni o ...