Grande Fratello Vip, Fulvio Abbate su Adua del Vesco: “Lei è una bambola col tamburello” (Di martedì 22 settembre 2020) Fulvio Abbate è l’intellettuale di questa edizione del Grande Fratello Vip (nella scorsa il “ruolo” era toccato a Barbara Alberti) e il suo compito è quello di ‘alzare’ il livello della conversazioni, quando possibile. Ci riesce? Al pubblico l’ardua sentenza. Quel che è sicuro è che le sue opinioni sui concorrenti non sono molto ‘leggere’: “Adua è un pochettino, come si direbbe in siciliano, pupa di tamburello o pupa da vetrina. Si sta innervosendo? Questo è un bene – ha detto parlando con Myriam Catania – Però è più una pupa di tamburello, come si dice in dialetto palermitano. È una bambola, un po’ bambola con il tamburello. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020)è l’intellettuale di questa edizione delVip (nella scorsa il “ruolo” era toccato a Barbara Alberti) e il suo compito è quello di ‘alzare’ il livello della conversazioni, quando possibile. Ci riesce? Al pubblico l’ardua sentenza. Quel che è sicuro è che le sue opinioni sui concorrenti non sono molto ‘leggere’: “è un pochettino, come si direbbe in siciliano, pupa di tamburello o pupa da vetrina. Si sta innervosendo? Questo è un bene – ha detto parlando con Myriam Catania – Però è più una pupa di tamburello, come si dice in dialetto palermitano. È una, un po’con il tamburello. ...

GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - GrandeFratello : Le luci illuminano la Casa di Cinecittà, in una lunga serata che lascerà tutti i protagonisti di #GFVIP completamen… - Corriere : Fausto Leali espulso dal «Grande Fratello Vip» dopo le frasi razziste - Astrophil_ : RT @trashloger: Il Grande Fratello davanti alle bestemmie: SQUALIFICATO ???? COME TI PERMETTI Il Grande Fratello davanti al razzismo, sessi… - olivahseyes : RT @deadiscordiaa: io nella casa del grande fratello non durerei nemmeno 7 secondi perché già all’entrata se tipo non riuscissi ad aprire l… -