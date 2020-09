Gran Premio di Russia:anteprima e dove vederlo (Di martedì 22 settembre 2020) La Formula Uno riaccende i motori con il Gran Premio di Russia. Dopo una pausa di sette giorni dopo il Gran Premio di Toscana, corso per la prima volta nel circuito del Mugello, i piloti sono pronti a scendere di nuovo in pista. Pronto è sicuramente Lewis Hamilton che è uscito come vincitore dal caotico Gran Premio di Toscana, aumentando il vantaggio su Bottas e su Max Verstappen. L’olandese era stato costretto al ritiro dopo un contatto fatale alla curva tre. Ferrari che si appresta a ritornare in pista con più dubbi che certezze. Il momento per la scuderia non è semplice ed un circuito come quello di Sochi potrebbe penalizzare ancora di più il cavallino rampante che nello scorso weekend è riuscito a concludere con ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 22 settembre 2020) La Formula Uno riaccende i motori con ildi. Dopo una pausa di sette giorni dopo ildi Toscana, corso per la prima volta nel circuito del Mugello, i piloti sono pronti a scendere di nuovo in pista. Pronto è sicuramente Lewis Hamilton che è uscito come vincitore dal caoticodi Toscana, aumentando il vantaggio su Bottas e su Max Verstappen. L’olandese era stato costretto al ritiro dopo un contatto fatale alla curva tre. Ferrari che si appresta a ritornare in pista con più dubbi che certezze. Il momento per la scuderia non è semplice ed un circuito come quello di Sochi potrebbe penalizzare ancora di più il cavallino rampante che nello scorso weekend è riuscito a concludere con ...

Ultime Notizie dalla rete : Gran Premio Gran Premio di Monza, per i tifosi è la miglior gara del 2020 MBnews Gp Catalogna, Locatelli vince la Gara2 Superbike, il bergamasco campione mondiale

Andrea Locatelli, ventitreenne Airohriders di Alzano Lombardo, ha conquistato domenica 20 settembre sul circuito catalano di Montmelò, alle porte di Barcellona, il titolo mondiale della WSSP600. Il be ...

MotoGP, la tecnica: i segreti della Yamaha di Quartararo a Misano

Questa immagine è stata scattata durante la Q2 del Gran Premio dell’Emilia Romagna. Possiamo supporre che il motivo per cui il pilota francese usa questa componente sia per il feeling che riesce a ...

